Подмосковье 26 декабря 2022, 18:06 Подмосковье вышло в лидеры по приросту мощности очистных сооружений в 2022 году

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На территории Московской области с 2018 года реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология». В текущем году Подмосковье вышло в лидеры по приросту мощности сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных показателей.

В рамках проекта производятся строительство и реконструкция шести знаковых коммунальных объектов: очистных сооружений и напорных коллекторов охватом населения более миллиона человек. Так, в 2022 году в Шатуре построили новые очистные сооружения, обеспечивающие качественной коммунальной услугой 35 тысяч жителей Подмосковья.

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«В декабре объект вышел на полную мощность, производительностью 10 тысяч кубометров в сутки. В настоящее время общий прирост мощности очистных сооружений в рамках федерального проекта, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, составляет 0,064 кубического километра в год», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Сейчас в Подмосковье продолжаются работы по реконструкции и строительству Щелковских межрайонных очистных сооружений. Благодаря трехсменному режиму работы объект сдадут уже в 2023 году. В городских округах Лыткарино и Солнечногорск также продолжается строительство очистных сооружений. Ремонтные работы позволят улучшить качество коммунальных услуг для 135 тысяч жителей области.

В 2022 году благодаря программе качественными услугами водоотведения удалось обеспечить порядка 120 тысяч жителей Подмосковья. До конца текущего года планируется подача ресурса на одном объекте в Ленинском городском округе, что обеспечит услугами водоотведения еще 10 тысяч жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте реконструкции очистных сооружений в Звенигороде. Он отметил, что нынешние объекты городского округа перестали справляться с нагрузкой, из-за чего жители начали чаще жаловаться на неприятный запах.

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