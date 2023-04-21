21 апреля 2023, 14:30
Подмосковье вышло в финал премии Sport Business Awards
Подмосковье стало финалистом премии Sport Business Awards в номинации «Спортивный регион года». Награждение прошло в Москве в концертном зале «Мир».
Как рассказали в Минспорте, награды получили менеджеры, арены, клубы, букмекеры и стартапы в области спорта. В шорт-лист вошло 300 заявок.
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Победу в номинации одержала Республика Татарстан. Подмосковье стало одним из десяти финалистов. Список победителей доступен на сайте.
Премия Sport Business Awards прошла в шестой раз. Она достается лучшим проектам и спортивным сооружениям по итогам года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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