12 апреля 2023, 13:34
Подмосковье вышло в финал национального конкурса IT-проектов
Завершился второй этап национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация». Подмосковье вышло в финал в двух номинациях.
Как рассказали в Мингосуправления региона, на конкурс было подано 195 заявок, из которых в третий этап прошли 38.
Реклама
«От нашего региона в финале два проекта. Первый помогает нашим жителям, а второй разработан для госорганизаций Подмосковья», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.
В номинации «Управление информационными ресурсами» представят информационную систему записи в кружки домов культуры, а за звание лучшего стартапа поборется система судебного делопроизводства региона, которая поможет перевести работу юристов в электронный вид.
«Впереди нас ждет финал конкурса, который пройдет в онлайн-формате. Команды продемонстрируют преимущества своих проектов экспертному жюри. Участие в конкурсе станет отличной возможностью для получения нового опыта и успешного развития наших цифровых сервисов», — заявил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.
Финал конкурса пройдет с 14 по 25 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
конкурсы
Реклама
Реклама