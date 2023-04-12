Подмосковье 12 апреля 2023, 13:34 Подмосковье вышло в финал национального конкурса IT-проектов

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Завершился второй этап национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация». Подмосковье вышло в финал в двух номинациях.

Как рассказали в Мингосуправления региона, на конкурс было подано 195 заявок, из которых в третий этап прошли 38.

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«От нашего региона в финале два проекта. Первый помогает нашим жителям, а второй разработан для госорганизаций Подмосковья», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

В номинации «Управление информационными ресурсами» представят информационную систему записи в кружки домов культуры, а за звание лучшего стартапа поборется система судебного делопроизводства региона, которая поможет перевести работу юристов в электронный вид.

«Впереди нас ждет финал конкурса, который пройдет в онлайн-формате. Команды продемонстрируют преимущества своих проектов экспертному жюри. Участие в конкурсе станет отличной возможностью для получения нового опыта и успешного развития наших цифровых сервисов», — заявил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Финал конкурса пройдет с 14 по 25 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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