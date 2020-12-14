Подмосковье выполнит план по вакцинации жителей до конца года

Вакцинация от гриппа в Московской области должна завершиться до конца 2020 года. Планируется, что последние прививки жителям региона сделают уже на этой неделе.

Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Вакцинация от гриппа — мы должны эту историю завершить на этой неделе. Прошли вакцинацию более четырех миллионов человек. Если быть точным, это 4 064 000 человека», — отметила она.

Стригункова рассказала, что с начала вакцинации прививки от гриппа получили более 600 тысяч школьников и почти 361 тысяча детей младше семи лет.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в регионе выполнили 91,1% от запланированного количества. В топ лучших городских округов, на территории которых сделали больше всего прививок, вошли Одинцово, Истра, Егорьевск, Волоколамск, Красногорск, Лотошино, Химки, Ленинский, Орехово-Зуево и Балашиха. В топ-10 худших округов попали Фрязино, Пушкинский, Сергиев Посад, Озеры, Электросталь, Ступино, Мытищи, Наро-Фоминск, Можайск, Протвино и Шаховская.

«Я напоминаю, что на этой неделе у нас вся вакцинация должна быть завершена. Мы должны наш план выполнить», — подчеркнула Стригункова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что вакцинация от гриппа — важная, федеральная программа.

«Программа важная, федеральная. Ей уделяется большое внимание. Поэтому важно ее достойно завершить в уходящем году», — заключил он.