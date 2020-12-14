Подмосковье выполнит план по вакцинации жителей до конца года
Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
«Вакцинация от гриппа — мы должны эту историю завершить на этой неделе. Прошли вакцинацию более четырех миллионов человек. Если быть точным, это 4 064 000 человека», — отметила она.
Стригункова рассказала, что с начала вакцинации прививки от гриппа получили более 600 тысяч школьников и почти 361 тысяча детей младше семи лет.
Сейчас в регионе выполнили 91,1% от запланированного количества. В топ лучших городских округов, на территории которых сделали больше всего прививок, вошли Одинцово, Истра, Егорьевск, Волоколамск, Красногорск, Лотошино, Химки, Ленинский, Орехово-Зуево и Балашиха. В топ-10 худших округов попали Фрязино, Пушкинский, Сергиев Посад, Озеры, Электросталь, Ступино, Мытищи, Наро-Фоминск, Можайск, Протвино и Шаховская.
«Я напоминаю, что на этой неделе у нас вся вакцинация должна быть завершена. Мы должны наш план выполнить», — подчеркнула Стригункова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что вакцинация от гриппа — важная, федеральная программа.
«Программа важная, федеральная. Ей уделяется большое внимание. Поэтому важно ее достойно завершить в уходящем году», — заключил он.