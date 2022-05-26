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    26 мая 2022, 12:35

    Подмосковье выполнило свыше 15% от годового плана ремонта дорог

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 15% от общего плана ремонта дорог на год выполнили в Подмосковье. Асфальт обновили более чем на 225 километрах.

    Подмосковье выполнило свыше 15% от годового плана ремонта дорог | Изображение 1

    До конца года в Московской области отремонтируют свыше 1,2 тысячи дорог. Это 1,4 тысячи километров.

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик напомнил, что ремонт завершится в октябре.

    Ежегодно мы сохраняем и высокие темпы, и объемы ремонта дорожной сети

    Алексей Гержик.

    С начала ремонтного сезона покрытие обновили на первых 200 дорогах. Работы выполняют по графику. Сейчас ремонт идет на 240 участках.

    Применяют материалы российского производства. Например, асфальтобетон, который производят на заводах в Дмитрове и Долгопрудном.

    «Впервые в этом году регион массово применит новый асфальт, который обладает более плотной структурой и служит дольше», — отметил Гержик.

    Такой асфальт появится более чем на 260 километрах дорог. На сайте можно увидеть адреса ремонтируемых участков.