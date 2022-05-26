Подмосковье выполнило свыше 15% от годового плана ремонта дорог

Свыше 15% от общего плана ремонта дорог на год выполнили в Подмосковье. Асфальт обновили более чем на 225 километрах.

До конца года в Московской области отремонтируют свыше 1,2 тысячи дорог. Это 1,4 тысячи километров.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик напомнил, что ремонт завершится в октябре.

Ежегодно мы сохраняем и высокие темпы, и объемы ремонта дорожной сети Алексей Гержик.

С начала ремонтного сезона покрытие обновили на первых 200 дорогах. Работы выполняют по графику. Сейчас ремонт идет на 240 участках.

Применяют материалы российского производства. Например, асфальтобетон, который производят на заводах в Дмитрове и Долгопрудном.

«Впервые в этом году регион массово применит новый асфальт, который обладает более плотной структурой и служит дольше», — отметил Гержик.

Такой асфальт появится более чем на 260 километрах дорог. На сайте можно увидеть адреса ремонтируемых участков.