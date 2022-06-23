Подмосковье выполнило 40% годового плана по ремонту дорог

Дорожные службы отремонтировали почти 500 дорог протяженностью более 600 километров. Это больше 60% запланированных работ.

По сообщению МТДИ, ремонт продолжается на 210 участках, работают 1,5 тысячи единиц техники и более 2,5 тысячи рабочих.

Укладку нового покрытия завершили уже в двух городских округах: Восходе и Котельниках. В Шатуре участок региональной дороги Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха обновили с применением нового асфальта. Материал также применили на улице Гагарина в Щелкове, улице Советской в Балашихе, улице Первомайской в Долгопрудном и улицах Войкова и Красной в Дедовске Истринского городского округа.

В рамках ремонта на дорогах заменят покрытие и укрепят обочины. Полностью работы завершатся осенью. С планом можно ознакомиться на сайте Минтранспорта Подмосковья.