Подмосковье 26 июля 2023, 12:29 Подмосковье выплатит 16 миллионов рублей учителям и выпускникам в этом году Фото: unsplash.com

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В 2023 году в Московской области выделили около 16 миллионов рублей на выплаты учителям, которые подготовили двух и более стобалльников, а также набравшим высший балл по двум и более предметам выпускникам. Об этом сообщили в Мособлдуме.

В этом году 84 педагога региона подготовили двух и более стобалльников. Теперь они получат по 150 тысяч рублей. Выплаты предусмотрели для 37 абитуриентов. Им положено 100 тысяч рублей.

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«В прошлом году мы приняли закон о предоставлении стимулирующих выплат учителям из школ в „зеленой“ зоне, ее получают порядка 24 тысяч человек. Успешно себя зарекомендовали такие меры, как „социальная ипотека“, „земский учитель“, доплаты за классное руководство и выплаты по результатам ЕГЭ», — заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

На данный момент Подмосковье занимает второе место по качеству образования. В этом году золотые медали получили 3,9 тысячи выпускников.

По разным предметам 100 баллов на ЕГЭ набрали более 600 учеников. Из них 254 человека набрали высший балл по русскому языку, 178 — по литературе, 44 — по профильной математике, 38 — по химии. Также школьники Московской области набирали 100 баллов по английскому языку, информатике, истории, физике, географии и другим дисциплинам. Три подростка набрали по 300 баллов, еще 37 — по 200.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что трое учащихся из Физтех-лицея имени Капицы выиграли золотые медали на физической олимпиаде в Токио. Для них и других одаренных детей в Подмосковье действует система поощрения.

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