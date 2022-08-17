Подмосковье выплатило седьмой купон по облигациям 2020 года

Московская область выплатила купонный доход за седьмой купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года. Операция прошла 16 августа.

Общий объем выплат по обязательству составил 444,9 миллиона рублей. При этом начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 14,83 рубля. Его считали под 5,95% годовых.

Следующий купон по облигациям выплатят 15 ноября 2022 года.