Подмосковье 10 января 2023, 15:09 Подмосковье выплатило купоны по облигациям 2019 и 2020 годов

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Подмосковье выплатило доход 13-го купонного периода по облигациям 2019 года и 10-го периода 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве экономике и финансов региона.

Глава министерства Наталия Масленкина рассказала, что общий объем выплат по облигациям 2019 года составил 219,75 миллиона рублей, 2020 года — 200,76 миллиона. Купонный доход на одну облигацию 2019 года достиг 8,79 рубля из расчета 7,05% годовых, 2020 года — 14,34 рубля из расчета 5,75% годовых.

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Выплата следующего купонного дохода состоится 11 апреля, рассказали в министерстве.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Работу по его внедрению продолжат в наступившем году.