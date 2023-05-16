Подмосковье 16 мая 2023, 15:12 Подмосковье выплатило инвесторам десятый купон по облигациям 2020 года

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Московская область выплатила десятый купон по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года RU35015MOO0. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Регион выплатил инвесторам 444,9 миллиона рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 14,83 рубля из расчета 5,95% годовых.

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Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 15 августа 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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