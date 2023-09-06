Подмосковье 06 сентября 2023, 04:00 Подмосковье выплатило инвесторам 11-й купон по облигациям 2020 года Фото: unsplash.com

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Во вторник, 5 сентября, Московская область выплатила держателям облигаций 2020 года 11-й купонный доход. Об этом сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

Общий объем выплат по обязательству составил 333,9 миллиона рублей.

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«Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 11 рублей 13 копеек из расчета 5,95% годовых», — уточнили в министерстве.

Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 5 декабря 2023 года.

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