Подмосковье 05 сентября 2023, 14:07 Подмосковье выплатило более 840 миллионов рублей семьям с новорожденными в этом году Министерство социального развития Московской области

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Программу «Я родился в Подмосковье» проводят по нацпроекту «Демография». Благодаря ей семьи могут выбрать подарочный набор либо денежные средства. Так, с начала года в Подмосковье выплатили более 840 миллионов рублей семьям с новорожденными.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева сообщила, что в этом году денежную выплату в размере 20 тысяч рублей получили более 42 тысяч семей с малышами. Оформить заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг.

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«Эта программа стала настоящим подспорьем для многих родителей, которые столкнулись с финансовыми трудностями в связи с появлением нового члена семьи. Выплата позволяет родителям купить необходимые вещи для ребенка, оплатить медицинские услуги и другие расходы», — добавила она.

Те, кто выбрали подарочный набор, получают все необходимое для первого года жизни малыша в день выписки.

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