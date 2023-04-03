Подмосковье 03 апреля 2023, 17:13 Подмосковье выплатило более 300 миллионов рублей семьям с новорожденными

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Семьи с новорожденными могут получить выплаты в размере 20 тысяч рублей по программе «Я родился в Подмосковье». Министр социального развития Московской области Людмила Болотаева сообщила, что данной мерой поддержки воспользовались более 15 тысяч семей с начала года.

Программа «Я родился в Подмосковье» реализуется по нацпроекту «Демография». В ее рамках родители могут сделать выбор: получить выплату или подарочный набор, в который входит все необходимое для младенца. Выплаты производятся один раз в течение первого года жизни ребенка. Таким образом, семьи могут распланировать свой бюджет на более длительный период.

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«Эта программа стала настоящим подспорьем для молодых семей и позволяет им обеспечить своих детей всем необходимым в первые месяцы жизни», — прокомментировали в министерстве социального развития Подмосковья.

Выплату можно оформить в роддоме или на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Московской области. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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