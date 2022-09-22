Подмосковье выплатило 19-й купон по облигациям 2017 года | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 17:45 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье выплатило 19-й купон по облигациям 2017 года

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Выплату купонного дохода за 19-й период по облигациям Московских областных внутренних займов 2017 года произвели 22 сентября 2022 года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

«Общий объем выплат по обязательству достиг 116 миллионов 750 тысяч рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 4,67 рубля из расчета 7,50% годовых», - уточнила Масленкина.

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Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 22 декабря 2022 года. На данный момент в обращении находится семь выпусков облигаций региона общим объемом 129,3 миллиарда рублей.

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