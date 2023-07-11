Подмосковье 11 июля 2023, 12:51 Подмосковье выплатило 15-й и 12-й купоны по облигациям 2019 и 2020 годов

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Выплату 12-го и 15-го купонов по облигациям 2019 и 2020 годов произвели в Подмосковье 11 июля. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Выплата по по облигациям 2019 года составили 219,750 миллиона рублей. По купону 2020 года выплатили 200,760 миллиона рублей. Объем погашения составил 4,2 миллиарда рублей.

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Каждая облигация 2019 года принесла доход 8,79 рубля из расчета 7,05% годовых. Доход по облигациям 2020-го составил 14,34 рубля из расчета 5,75% годовых.

Наталия Масленкина сообщила, что выплата следующего купона состоится 10 октября.

Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

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