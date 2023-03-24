Подмосковье 24 марта 2023, 13:38 Подмосковье выплатило 13-й купон по облигациям 2019 года Министерство экономики и финансов МО

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Московская область выплатила 13-й купон по облигациям 2019 года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Общий объем выплат по обязательству составил 160,02 миллиона рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 11 рублей 43 копейки из расчета 6,55% годовых», — отметила Масленкина.

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Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 23 июня 2023 года.

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