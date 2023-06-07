Выплата купонного дохода по облигациям состоялась в Подмосковье

Подмосковье выплатило купонный доход за 10-й период, а также погасило 25% от номинальной стоимости ценных бумаг регионального внутреннего облигационного займа 2020 года (RU35016MOO0). Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.