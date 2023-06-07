07 июня 2023, 01:30
Выплата купонного дохода по облигациям состоялась в Подмосковье
Подмосковье выплатило купонный доход за 10-й период, а также погасило 25% от номинальной стоимости ценных бумаг регионального внутреннего облигационного займа 2020 года (RU35016MOO0). Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
Глава ведомства отметила, что итоговый объем выплат купонного дохода составил 444 900 000 рублей, а сумма погашения — 7 500 000 000 рублей. Начисленный процент на одну облигацию выпуска составил 14 рублей 83 копейки из расчета 5,95% годовых.
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Выплата следующего купона по ценным бумагам пройдет 9 сентября 2023 года.
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Экономика
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