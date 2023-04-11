11 апреля 2023, 10:30
Подмосковье выйдет на новый уровень загородной недвижимости благодаря стратегии
Подмосковье совершит прорыв на рынке загородной недвижимости благодаря новой стратегии кластеров ИЖС. Об этом рассказала министр жилищной политики Инна Федотова.
Подмосковье заняло первое место по России по вводу ИЖС в 2022 году с большим отрывом от других регионов.
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Интерес к частным домам в Московской области растет уже много лет — с начала пандемии спрос увеличился на 42% и не падает. Поэтому для региона очень важно создать условия для привлечения системных застройщиков на этот рынок.
«Чтобы переломить ситуацию в развитии ИЖС, нужна государственная поддержка, обеспечение доступности и развитости сервисов, постоянная работа над повышением качества создаваемой среды», — отметила Инна Федотова.
Сейчас Подмосковье формирует новый рынок ИЖС с созданием комфортной и безопасной среды обитания. Было проработано три тысячи гектаров в городских округах Дмитровский, Пушкинский, Наро-Фоминский и Истра. Территории планируется осваивать под жилищное строительство с кластерным подходом. Каждый такой кластер — это 2,8 тысячи «квадратов» жилья, 39 тысяч постоянно проживающего населения, необходимые объекты социальной инфраструктуры в составе.
По первому пилотному кластеру ИЖС «Дмитров» уже заключен договор с графиком реализации до 2034 года. В марте были выданы разрешения на строительство первых 130 домов. Возведение объектов социальной инфраструктуры начнется в 2025 году с учетом объемов строящегося жилья.
Это первый в России проект комплексного доступного ИЖС, предлагающего концепцию жизни за городом с городским комфортом. До конца года разрешения на строительство в новом кластере получат еще 336 домов и 13 таунхаусов.
По остальным трем территориям, определенным для кластеров ИЖС, ведется работа. В планах на этот год — выдать первые разрешения на строительство в Пушкинском и Истре.
Подмосковье оказалось в тройке лидеров России по качеству городской среды, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе серьезно относятся к благоустройству и считают его важным фактором развития территорий.
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