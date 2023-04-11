Подмосковье 11 апреля 2023, 10:30 Подмосковье выйдет на новый уровень загородной недвижимости благодаря стратегии ГК "Самолет"

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Подмосковье совершит прорыв на рынке загородной недвижимости благодаря новой стратегии кластеров ИЖС. Об этом рассказала министр жилищной политики Инна Федотова.

Подмосковье заняло первое место по России по вводу ИЖС в 2022 году с большим отрывом от других регионов.

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Интерес к частным домам в Московской области растет уже много лет — с начала пандемии спрос увеличился на 42% и не падает. Поэтому для региона очень важно создать условия для привлечения системных застройщиков на этот рынок.

«Чтобы переломить ситуацию в развитии ИЖС, нужна государственная поддержка, обеспечение доступности и развитости сервисов, постоянная работа над повышением качества создаваемой среды», — отметила Инна Федотова.

Сейчас Подмосковье формирует новый рынок ИЖС с созданием комфортной и безопасной среды обитания. Было проработано три тысячи гектаров в городских округах Дмитровский, Пушкинский, Наро-Фоминский и Истра. Территории планируется осваивать под жилищное строительство с кластерным подходом. Каждый такой кластер — это 2,8 тысячи «квадратов» жилья, 39 тысяч постоянно проживающего населения, необходимые объекты социальной инфраструктуры в составе.

По первому пилотному кластеру ИЖС «Дмитров» уже заключен договор с графиком реализации до 2034 года. В марте были выданы разрешения на строительство первых 130 домов. Возведение объектов социальной инфраструктуры начнется в 2025 году с учетом объемов строящегося жилья.

Это первый в России проект комплексного доступного ИЖС, предлагающего концепцию жизни за городом с городским комфортом. До конца года разрешения на строительство в новом кластере получат еще 336 домов и 13 таунхаусов.

По остальным трем территориям, определенным для кластеров ИЖС, ведется работа. В планах на этот год — выдать первые разрешения на строительство в Пушкинском и Истре.

Подмосковье оказалось в тройке лидеров России по качеству городской среды, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе серьезно относятся к благоустройству и считают его важным фактором развития территорий.