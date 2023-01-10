Подмосковье 10 января 2023, 17:33 Подмосковье выиграло золото на всероссийских соревнованиях по керлингу

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Несколько золотых медалей в копилку Подмосковья завоевали спортсмены на Кубке России по керлингу. Об этом сообщили в областном Минспорта. Соревнования прошли в Самаре с 4 по 8 декабря.

В состав сборной региона вошли Александр Еремин, Михаил Васьков, Алексей Тузов, Алексей Куликов, Петр Кузнецов.

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«Команда играла отлично весь турнир, мы выиграли все игры на этом Кубке. Для нас это уже второй Кубок России за три года. Ехали сюда показать свой уровень, и мне кажется, что у нас все получилось!» — поделился Александр Еремин.

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