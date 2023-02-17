17 февраля 2023, 13:49
Подмосковье выиграло золото и серебро на Кубке России по фристайлу
Спортсмены из Подмосковья выиграли золото и серебро на втором этапе Кубка России по фристайлу в дисциплине «парный могул». Соревнования прошли в Красноярске.
Золотую медаль завоевала призер Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира Анастасия Смирнова. До этого она взяла две награды других этапов соревнований. Серебро получил Никита Паркачев. Ранее он выиграл одно золото и две бронзы Кубка.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Спортсмены
Реклама
Реклама