Подмосковье 17 февраля 2023, 13:49 Подмосковье выиграло золото и серебро на Кубке России по фристайлу

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Спортсмены из Подмосковья выиграли золото и серебро на втором этапе Кубка России по фристайлу в дисциплине «парный могул». Соревнования прошли в Красноярске.

Золотую медаль завоевала призер Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира Анастасия Смирнова. До этого она взяла две награды других этапов соревнований. Серебро получил Никита Паркачев. Ранее он выиграл одно золото и две бронзы Кубка.

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