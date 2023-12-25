Подмосковье 25 декабря 2023, 11:41 Подмосковье выиграло золото и серебро на этапе чемпионата России по волейболу на снегу Волейбольная команда «Зоркий»

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Золотую и серебряную медали завоевали две подмосковные команды «Заречье» на втором этапе чемпионата России по волейболу на снегу. В Минспорте Подмосковья рассказали подробности.

Волейбольная команда «Зоркий»

«Заречье-1» и «Заречье-2» успешно прошли групповой этап, что позволило командам выйти сразу в полуфинал. Первая команда из Одинцова в полуфинале сыграла с «Локомотивом» из Калининграда, а вторая — с «Динамо-Татарстан». Обе встречи завершились со счетом 2:0 в пользу подмосковных волейболисток.

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В подмосковном дерби со счетом 2:0 победила команда «Заречье-2».

«Спортсменки побороли всех соперников, а в финале встретились друг с другом. В итоге „Заречье-2“ взяла золото, а „Заречье-1“ — серебро. Девушки радуют нас отличными результатами в волейболе на снегу второй сезон. С этапов без наград мы не приезжаем», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.

В составе второй команды выступали: Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук, Елена Терентьева. В первой команде играли: Мария Чагина, Анастасия Барсук, Анастасия Петрова и Наталья Гвоздева.

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