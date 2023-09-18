Подмосковье 18 сентября 2023, 18:01 Подмосковье выиграло золото и серебро на чемпионате России по гребле Фото Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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Гребчихи из Подмосковья выиграли золотую и серебряную медали чемпионата России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Пара Екатерины Питиримовой и Ольги Иноземцевой стала лучшей в категории двоек на две тысячи метров. Девушки обогнали соперниц и выиграли золото.

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Анастасия Смагина, Анна Кореневская, Диана Свирикова и Юлия Голубкова пришли вторыми в заезде четверок на два километра.

Соревнования прошли в Ростове-на-Дону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов до конца года.

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