18 сентября 2023, 18:01
Подмосковье выиграло золото и серебро на чемпионате России по гребле
Гребчихи из Подмосковья выиграли золотую и серебряную медали чемпионата России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Пара Екатерины Питиримовой и Ольги Иноземцевой стала лучшей в категории двоек на две тысячи метров. Девушки обогнали соперниц и выиграли золото.
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Анастасия Смагина, Анна Кореневская, Диана Свирикова и Юлия Голубкова пришли вторыми в заезде четверок на два километра.
Соревнования прошли в Ростове-на-Дону.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов до конца года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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