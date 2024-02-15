15 февраля 2024, 17:20
Подмосковье выиграло золото и бронзу на Спартакиаде сильнейших по конькобежному спорту
Подмосковные конькобежцы выиграли две медали на всероссийских соревнованиях в Челябинске. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Сборная Подмосковья показала лучшее время в командном забеге. Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Даниил Чмутов преодолели восемь кругов за три минуты и 49 секунд, на три секунды опередив сборную Красноярского края. Третье место — за командой из Свердловской области.
Михаил Казелин занял третью ступень пьедестала на 1000-метровке.
В общей копилке Подмосковья на Спартакиаде сильнейших уже 20 наград, из них семь золотых.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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