Подмосковье 15 февраля 2024, 17:20 Подмосковье выиграло золото и бронзу на Спартакиаде сильнейших по конькобежному спорту Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Подмосковные конькобежцы выиграли две медали на всероссийских соревнованиях в Челябинске. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Сборная Подмосковья показала лучшее время в командном забеге. Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Даниил Чмутов преодолели восемь кругов за три минуты и 49 секунд, на три секунды опередив сборную Красноярского края. Третье место — за командой из Свердловской области.

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

Михаил Казелин занял третью ступень пьедестала на 1000-метровке.

В общей копилке Подмосковья на Спартакиаде сильнейших уже 20 наград, из них семь золотых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни».

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