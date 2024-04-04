04 апреля 2024, 17:52
Подмосковье выиграло золото и бронзу на первенстве России по вольной борьбе
Подмосковные спортсменки выиграли две медали на первенстве России по вольной борьбе. В копилке Московской области бронза и золото, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
Лилиана Казьмина заняла первое место в весовой категории до 69 килограммов. В финале представительница Подмосковья одолела соперницу из Дагестана Зухру Казулаеву. Александра Рекина взяла бронзу в весе до 43 килограммов.
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Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет проходило в Москве с 1 по 4 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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