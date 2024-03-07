Подмосковье 07 марта 2024, 11:44 Подмосковье выиграло золото и бронзу на международном турнире по тхэквондо Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Подмосковные спортсмены приняли участие в международных отборочных соревнованиях по тхэквондо Bulgaria open 2024, завоевав золото и бронзу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Идар Багов стал победителем в весовой категории до 58 килограммов. В финале он одолел представителя Греции Димитрополоуса Константиноса. ​Среди девушек бронзовую награду в весовой категории до 46 килограммов завоевала Милана Бекулова.

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