Подмосковье

27 июня 2023, 14:04

Подмосковье выиграло три медали на всероссийском чемпионате по спортивному ориентированию на велосипедах

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Жители Подмосковья выиграли три медали на чемпионате России по спортивному ориентированию на велосипедах. Как рассказали в Минспорте Подмосковья, участники получили награды в дисциплине «спринт».

Чемпионом страны среди мужчин стал Валерий Глухов, а среди женщин — Анастасия Свирь. Бронзовую медаль выиграла Анастасия Большова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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Соревнования прошли в Химках, в них участвовали свыше 150 человек из 15 регионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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