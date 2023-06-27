Подмосковье 27 июня 2023, 14:04 Подмосковье выиграло три медали на всероссийском чемпионате по спортивному ориентированию на велосипедах Фото: Центр спортподготовки МО

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Жители Подмосковья выиграли три медали на чемпионате России по спортивному ориентированию на велосипедах. Как рассказали в Минспорте Подмосковья, участники получили награды в дисциплине «спринт».

Чемпионом страны среди мужчин стал Валерий Глухов, а среди женщин — Анастасия Свирь. Бронзовую медаль выиграла Анастасия Большова.

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Соревнования прошли в Химках, в них участвовали свыше 150 человек из 15 регионов.

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