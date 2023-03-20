20 марта 2023, 17:52
Подмосковье выиграло три медали на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку
Спортсмены из Подмосковья завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Об этом сообщили в Минспорте региона.
Золотую медаль выиграла Мирослава Беглова. Это был третий старт, в котором ей удалось стать лучшей. Серебро получила Ангелина Судакова, а бронзу — Роман Северов.
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Соревнования прошли 18 и 19 марта в поселке Псебай Краснодарского края. Ранее турнир по этому виду спорта прошел в Геленджике. Где в дисциплине «гонка в гору» серебро выиграла также Ангелина Судакова.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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