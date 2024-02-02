Подмосковье 02 февраля 2024, 10:47 Подмосковье выиграло три медали на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту СШОР Истина

Читать 360tv в

Подмосковье выиграло три медали на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту. Это золотая, серебряная и бронзовая медали четвертого и пятого этапов соревнований.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотую медаль выиграла Ольга Погребицкая, серебряную и бронзовую — Виталина Гирина из Истры.

Реклама

​«Я даже не предполагала такой исход, но в тройку пыталась попасть со вчерашнего дня. Была такая возможность, но вчера в обеих попытках ошиблась, а сегодня попыталась не допустить ошибок, во второй попытке это удалось, и я реализовала все, что планировала», — поделилась Ольга Погребицкая.

Турнир пройдет в Республике Алтай с 30 января по 4 февраля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».