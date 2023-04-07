Подмосковье 07 апреля 2023, 13:55 Подмосковье выиграло суперлигу по гандболу в Чехове Пресс-служба ГК "Чеховские медведи"

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Команда «Чеховские медведи» из Подмосковья обыграла «Пермских медведей» в матче суперлиги по гандболу. За игрой следили свыше 950 болельщиков.

Как рассказали в Минспорте, соревнования прошли в Чехове во дворце спорта «Олимпийский». Коллектив Подмосковья стал лидером с 32 очками. На втором месте оказалась команда «Виктор» из Ставрополя, а на третьем — «Пермские медведи».

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«Более-менее игра была сыграна в первом тайме. Команда неплохо отыграла в защите, вратари помогли, и, когда появилась комфортная разница в девять мячей, нам, конечно, было спокойнее играть. В этот момент, я думаю, соперник перестал верить в победу», — поделился тренер команды Владимир Максимов.

В полуфинале суперлиги сыграют «Зенит» и «Пермские медведи», а также ЦСКА и «Чеховские медведи». Турниры пройдут 30 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил хоккейный матч «Химика» и «Металлурга». Он поблагодарил всех, кто смотрел игру и поддерживал воскресенский хоккейный клуб.

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