Подмосковье 08 сентября 2023, 09:22 Подмосковье выиграло серебро на всероссийском чемпионате МЧС по водно-моторному спорту МЧС России

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В Республике Дагестан завершился всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Команда Подмосковья вошла в топ-3.

Участвовали восемь команд ГИМС. Центральный федеральный округ представляла сборная Московской области.

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В течение четырех дней участники демонстрировали уровень теоретической подготовки, знание нормативно-правовой базы, умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим на воде, навыки управления маломерными судами.

По итогам чемпионата команда Подмосковья заняла второе место. В состав сборной вошли государственные инспекторы Владимир Проскуряков, Никита Потапов, Евгений Алехин, Максим Владыкин и Юлия Ефремова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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