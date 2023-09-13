Подмосковье 13 сентября 2023, 13:54 Подмосковье выиграло серебро на всероссийских соревнованиях по софтболу Центр спортивной подготовки №1 Московской области

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Команда «Карусель» из Московской области стала серебряным призером Кубка России по софтболу среди женских команд. Об этом сообщили в Минспорте региона.

В финале девушки встретились с командой «РусСтар» из Москвы и уступили со счетом 6:8. В итоге у Подмосковья серебро турнира. Бронза — у еще одной московской команды «Юг».

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В состав команды «Карусель» вошли воспитанницы Центра спортивной подготовки № 1.

Кубок России по софтболу среди женских команд прошел в Тучкове с 4 по 12 сентября. В соревнованиях приняли участие семь команд из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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