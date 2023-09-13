13 сентября 2023, 13:54
Подмосковье выиграло серебро на всероссийских соревнованиях по софтболу
Команда «Карусель» из Московской области стала серебряным призером Кубка России по софтболу среди женских команд. Об этом сообщили в Минспорте региона.
В финале девушки встретились с командой «РусСтар» из Москвы и уступили со счетом 6:8. В итоге у Подмосковья серебро турнира. Бронза — у еще одной московской команды «Юг».
Реклама
В состав команды «Карусель» вошли воспитанницы Центра спортивной подготовки № 1.
Кубок России по софтболу среди женских команд прошел в Тучкове с 4 по 12 сентября. В соревнованиях приняли участие семь команд из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама