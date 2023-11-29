29 ноября 2023, 17:56
Подмосковье выиграло серебро на профессиональных соревнованиях по горнолыжному спорту
Спортсменка из Подмосковья выиграла серебро на профессиональных соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO». Виталина Гирина заняла второе место в слалом-гиганте, уступив сопернице из Камчатского края.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсмены соревновались в двух дисциплинах — слалом и слалом-гигант. Турнир прошел с 27 по 29 ноября в Кировске.
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Первый сезон соревнований состоит из четырех этапов. Общий призовой фонд составил около 20 миллионов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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