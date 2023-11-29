Подмосковье 29 ноября 2023, 17:56 Подмосковье выиграло серебро на профессиональных соревнованиях по горнолыжному спорту Фото: ЦСП ОВС

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Спортсменка из Подмосковья выиграла серебро на профессиональных соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO». Виталина Гирина заняла второе место в слалом-гиганте, уступив сопернице из Камчатского края.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсмены соревновались в двух дисциплинах — слалом и слалом-гигант. Турнир прошел с 27 по 29 ноября в Кировске.

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Первый сезон соревнований состоит из четырех этапов. Общий призовой фонд составил около 20 миллионов рублей.

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