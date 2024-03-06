Подмосковье 06 марта 2024, 13:41 Подмосковье выиграло серебро на первенстве России по пляжному волейболу Марина Кобзева

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Воспитанники подмосковного «Училища олимпийского резерва № 2» стали серебряными призерами первенства России по пляжному волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В чемпионате приняли участие 48 команд из 20 регионов России. Это первый крупный турнир по пляжному волейболу в этом году.

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Подмосковье представляли Павел Григорьев и Кирилл Хвостов. В финале они уступили хозяевам турнира — дуэту из Анапы.

Серебряные призеры тренируются в «Училище олимпийского резерва № 2» в Звенигороде под руководством тренеров Даниила Иванова и Петра Кобрина.

Первенство России прошло в спортивном центре «Волейград» в Анапе.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

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