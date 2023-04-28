Подмосковье 28 апреля 2023, 09:33 Подмосковье выиграло семь медалей на чемпионате России по синхронному плаванию Фото: Федерация синхронного плавания России, Руслан Ишмухаметов.

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Сборная Подмосковья выиграла две серебряные и пять бронзовых медалей на чемпионате России по синхронному плаванию. Соревнования прошли в Казани, в них участвовали 279 спортсменов из 13 регионов страны.

Первую бронзу завоевали Мария Козлова и Светлана Ходырева в дисциплине «дуэт-техническая программа». Также они заняли третье место в произвольной программе. Девушки также завоевали серебро по общему результату.

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Еще одну бронзовую медаль выиграла Лаура Абдуллаева в «соло-техническая программа», а четвертая медаль досталось Подмосковью в дисциплине «группа-произвольная программа».

В завершающий день чемпионата спортсменки выиграли серебро в дисциплине «акробатическая группа», а Елизавета Рожкова из Подмосковья выиграла золото и серебро, выступая за сборную России.

Спортсменки — воспитанницы училища олимпийского резерва № 4 и спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта из Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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