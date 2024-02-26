Подмосковье 26 февраля 2024, 16:38 Подмосковье выиграло пять медалей на чемпионате России по легкой атлетике Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять наград на чемпионате России по легкой атлетике. В копилке Московской области одно золото, два серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпион России Данила Чечел оказался лучшим в прыжках в длину. Николай Вербицкий занял второе место в беге на 800 метров, а Мария Ласицкене взяла серебро в прыжках в высоту среди женщин.

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Помимо этого, подмосковные спортсменки заняли третье место в женской эстафете 4 по 400 метров. В старте приняли участие Полина Хомякова, Ксения Коротченко, Екатерина Федяева и Вероника Архипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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