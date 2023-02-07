Подмосковье 07 февраля 2023, 09:11 Подмосковье выиграло первенство ЦФО по художественной гимнастике

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Команда Подмосковья заняла первое место на первенстве ЦФО по художественной гимнастике. Спортсменки региона завоевали восемь золотых, одну серебряную и восемь бронзовых медалей. Об этом сообщили в Минспорта области.

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Подмосковье получило золото в групповых упражнениях, командном и личном многоборьях, в упражнениях с булавами, лентой, мячом, обручем и без предмета.

В составе сборной региона выступили свыше 50 спортсменок из Мытищ, Жуковского, Сергиева Посада, Балашихи, Люберец, Лобни, Чехова, Пушкина, Реутова, Раменского округа, Селятина, Ступина и Щелкова.

Турнир прошел с Раменском во дворце спорта «Борисоглебский». Участие в нем приняли 16 регионов ЦФО.

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