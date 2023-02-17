Подмосковье 17 февраля 2023, 14:37 Подмосковье выиграло комплекс наград на первенстве России по биатлону

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Спортсменки из Подмосковья Анастасия Гореева и Наталия Федченко выиграл золото, серебро и бронзу на первенстве России по биатлону и на финальном этапе Кубка страны. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Анастасия Гореева — чемпионка мира и Европы среди юниоров. На Кубке России она поднялась на третью студень пьедестала, допустив один промах. Турнир прошел в городе Чайковский Пермского края.

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На первенстве России по биатлону лучший результат в масс-старте показала Наталия Федченко, а в суперслинге на пять километров она взяла серебро. Соревнования прошли в Саранске.

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