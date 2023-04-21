Подмосковье 21 апреля 2023, 09:19 Подмосковье выиграло еще четыре медали на чемпионате России по плаванию Фото: ГБУ МО «ЦСП ОВС»

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Сборная Подмосковья завоевала еще четыре медали на чемпионате России по плаванию. Это одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали.

Как рассказали в Минспорте, золото выиграла Анна Чернышева, которая стала первой на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Серебро получила победительница первенства Европы Татьяна Белоногофф, проплыв 100 метров брассом. Также вторым финишировал Евгений Рылов на дистанции 50 метров на спине.

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Сборная региона также получила серебро в эстафете четыре по 200 вольным стилем. В ней участвовали Иван Гирев, Александр Степанов, Андрей Витряк и Роман Акимов.

Чемпионат проходил с 16 по 21 апреля в Казани. Высокие результаты там ранее показал Александр Степанов, который побил всероссийский рекорд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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