Подмосковье 14 февраля 2023, 13:50 Подмосковье выиграло две золотые медали на международных соревнованиях по фристайлу

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Спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые и одну бронзовую медаль на международных соревнованиях по фристайлу «Кубок чемпионов». На третьем и четвертом этапах турнира регион также получил три золота и одну бронзу. Об этом сообщили в Минспорте области.

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Сборная команда России заняла первое место в дисциплине «акробатика — группа — смешанная». На пьедестал победителей встали олимпийцы из Подмосковья Максим и Илья Буровы, а также Любовь Никитина.

На втором месте оказалась вторая сборная команда, в составе которой был подмосковный спортсмен Станислав Никитин. Бронзовую медаль получили Ильдар Хакимов и Валерия Жильцова. Станислав Никитин также стал победителем в дисциплине «акробатика». Соревнования прошли в Ярославской области с 11 по 12 февраля.

В рамках третьего этапа Кубка России в Красноярске победителем и призером в дисциплине «могул» стала Анастасия Смирнов, а Никита Паркачев занял третье место.

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