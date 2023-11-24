Подмосковье 24 ноября 2023, 11:13 Подмосковье выиграло две медали на молодежных Арктических Дельфийских играх Министерство культуры и туризма МО

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Вторые молодежные Арктические Дельфийские игры завершились в Сыктывкаре. Подмосковье представила делегация из 12 человек. Это студенты колледжей, преподаватели и концертмейстеры. Они завоевали две медали.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, золотую медаль в номинации «Народные инструменты» выиграл Иван Попов из Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина. Ранее он неоднократно побеждал на международных конкурсах.

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В номинации «Скрипка» серебро выиграла Анастасия Лотина из Первого Московского областного музыкального колледжа.

В течение пяти дней свыше 600 ребят от 10 до 25 лет участвовали в соревнованиях по 10 номинациям. Всего разыграли 28 комплектов медалей.

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