Подмосковье 17 апреля 2023, 14:11 Подмосковье выиграло две медали на чемпионате России по плаванию ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийский видам спорта»

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Спортсмены из Подмосковья выиграли золото и серебро на чемпионате России по плаванию.

Золотую медаль завоевала Анна Чернышева из Мытищ на дистанции 400 метров в комплексном плавании. Среди мужчин в дисциплине 200 метров вольным стилем серебро выиграл Иван Гирев из Ленинского округа. Они входят в состав сборной Подмосковья и представляют Центр спортивной подготовки по олимпийский видам спорта.

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Соревнования прошли в Казани с 16 по 21 апреля. Регион представил 31 пловец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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