05 апреля 2024, 13:51
Подмосковье выиграло две бронзы на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису
Спортсмены из Подмосковья выиграли две медали на первенстве России по настольному теннису среди девушек и юнош младше 20 лет. Они стали бронзовыми призерами.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в составе мужской сборной выступили Матвей Рязанцев, Батор Раднаев, Василий Поляков, Ольгерд Киселёв и Иван Иванов. Женскую команду представили Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова, Дарья Заркина и тренер Светлана Федосеева.
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Соревнования буду проходить в Санкт-Петербурге до 7 апреля. В них участвуют 250 спортсменов из 20 регионов России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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