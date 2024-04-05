Подмосковье 05 апреля 2024, 13:51 Подмосковье выиграло две бронзы на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

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Спортсмены из Подмосковья выиграли две медали на первенстве России по настольному теннису среди девушек и юнош младше 20 лет. Они стали бронзовыми призерами.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в составе мужской сборной выступили Матвей Рязанцев, Батор Раднаев, Василий Поляков, Ольгерд Киселёв и Иван Иванов. Женскую команду представили Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова, Дарья Заркина и тренер Светлана Федосеева.

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Соревнования буду проходить в Санкт-Петербурге до 7 апреля. В них участвуют 250 спортсменов из 20 регионов России.

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