Подмосковье 25 апреля 2023, 09:53 Подмосковье выиграло два золота на всероссийских соревнованиях по гребному спорту Фото: Федерация гребного спорта России

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Спортсменки из Подмосковья выиграли две золотые соревнования на всероссийских соревнования по гребле. Соревнования прошли с 19 по 24 апреля в Ростове-на-Дону.

Как рассказали в Минспорте, девушки завоевали золото в дисциплинах «четверка распашная без рулевого» и «восьмерка с рулевым» на дистанции 2000 метров.

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В состав сборной региона вошли Софья Иванова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьева и Валерия Крупина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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