Подмосковье 26 декабря 2023, 12:20 Подмосковье выиграло бронзу на чемпионате России по фигурному катанию Пресс-служба Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта МО

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Ирина Хавронина и Девид Нарижный из Подмосковья заняли третье место на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

В этом сезоне пара хорошо показала себя на этапах чемпионата России и к финалу подошла в полной боевой готовности. Ехали не просто катать, а бороться за медали. Все получилось.

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​Жюри оценило выступления подмосковного дуэта в танцах на льду в 198,9 балла. Этот результат позволил закрепиться в тройке сильнейших. Оценки выше — только у двух пар. Откатать на серебро и золото удалось Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину, а также Александре Степановой и Ивану Букину.

​Ирина Хавронина и Девид Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Спортсмены выступают в паре всего несколько месяцев, но уже завоевали две серебряные награды этапов Гран-при и бронзу чемпионата России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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