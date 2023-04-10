Подмосковье 10 апреля 2023, 16:30 Подмосковье выиграло 9 медалей на всероссийском турнире по гандболу группа ВК «Герои Города»

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Команды Подмосковья выиграли девять медалей на всероссийском турнире по гандболу среди любителей «Герои города». Он прошел в Чехове с 7 по 9 апреля.

Как рассказали в Минспорте, соревнования прошли в 11-й раз. Участниками стали 45 команд из шести городов России. Это Москва, Чехов, Протвино, Тольятти, Казань и Астрахань. Подмосковные спортсмены получили три золота, четыре серебра и две бронзы.

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Представители Чехова заняли первые, вторые и третьи места. На вторую ступень пьедестала встали спортсмены из Протвина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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