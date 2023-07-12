Подмосковье 12 июля 2023, 02:00 Подмосковье выиграло 8 наград на конкурсе туристических презентаций «Диво России» Администрация Павловского Посада

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Итоги десятого всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» подвели в Йошкар-Оле. Представители Подмосковья завоевали восемь наград разного достоинства — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Победу в конкурсе одержали авторы программы для детей «Продленка» телеканала «Радуга», которые выступали в номинациях «События и люди» и «Промышленный туризм». Второе место занял видеоролик «Северный Кунсангар. Тибет в Павловском Посаде».

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Высшие награды удалось получить также в номинациях «Историко-культурные достопримечательности» и «Видеоролик о Йошкар-Оле». А команда музейно-выставочного комплекса из Павлова Посада стала второй в номинациях «Событийный туризм», «Гастрономический туризм», а также «Доступный и социальный туризм».

По сумме баллов сборная Подмосковья обошла Алтайский край, Мурманскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Псковскую, Ростовскую области и другие регионы России.

На конкурс «Диво России» поступило почти 1,2 тысячи видеопроектов. В финал вышли 250 роликов, телевизионных репортажей, короткометражных, документальных и анимационных фильмов о туризме.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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