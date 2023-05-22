Подмосковье 22 мая 2023, 15:11 Подмосковье выиграло 8 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду Фото: Вячеслав Прасолов

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Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Ласточки Жигулей» завершились в Тольятти. Спортсмены из Подмосковья завоевали восемь медалей, из которых две — золотые.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что в турнире приняли участие более 100 спортсменов из девяти регионов России. В бассейне разыграли 42 комплекта наград в разных дисциплинах.

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Московскую область представляли семь спортсменов СШОР по водным видам спорта в Рузе. Золото в копилку сборной принесли Виктория Базылева и Надежда Шаповалова. Они же завоевали еще три серебряные награды и бронзу. Два серебра взяла подмосковная спортсменка Алина Морозова.

Соревнования проходили с 14 по 19 мая на базе тольяттинского учебно-спортивного комплекса «Олимп».

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