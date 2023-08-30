Подмосковье 30 августа 2023, 13:21 Подмосковье выиграло 8 медалей на международных соревнованиях по роллер-спорту Фото Центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта

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Подмосковные спидскейтеры выиграли восемь медалей на международных соревнованиях по роллер-спорту. В копилке Московской области три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

В детских забегах по спидскейтингу на 1,2 километра Екатерина Шестерикова заняла третье место среди девочек 2015–2016 годов рождения, а Кирилл Ланге взял серебро среди мальчиков того же возраста.

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Затем прошли эстафетные забеги часовой роллер-гонки. Гонка проводилась на трассе для картинга с крутыми поворотами.

В возрастной категории 2009–2012 годов рождения выступила команда «Сказочные» в составе Маргариты Ручейковой, Георгия Ручейкова и Федора Павлова. Они заняли второе место, пробежав за час 31,2 километра. Еще одна команда «Протеины» финишировала четвертой с результатом 28,8 километра.

После часовой гонки стартовала трехчасовая эстафета. В категории 2006 года рождения и старше команда «Остановка запрещена» выиграла золото, пробежав 100,8 километра. В ее состав вошли Виктория Ручейкова, Игорь Бусов и Олег Старов. Еще одна команда «Путь к успеху» финишировала третьей с результатом 78 километров. За нее выступали Виктория Юденкова и Антон Гин.

В личном трехчасовом забеге победила Ирина Соловьева. Спортсменка пробежала 67,2 километра, а среди мужчин лучший результат показал Николай Молотков — 66 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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