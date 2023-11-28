Подмосковье 28 ноября 2023, 10:18 Подмосковье выиграло 6 медалей на всероссийских соревнованиях по скоростному спуску на санях Фото: Федерация санного спорта России

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Подмосковье выиграло шесть медалей на Кубке России по санному спорту. Регион получил три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, две золотые медали получила Виктория Демченко, еще одну – Олеся Михайленко. Серебро и бронзу получила Дарья Олесик. Третье место также заняли Дарья Перестронина и Мария Посельская.

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Соревнования прошли 26 и 27 ноября в Сочи.

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