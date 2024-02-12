Подмосковье 12 февраля 2024, 17:55 Подмосковье выиграло 6 медалей на всероссийских соревнованиях по фехтованию УОР №1 Московской области

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Спортсмены из Подмосковья выиграли шесть медалей на юниорском первенстве России по фехтованию. Они получили одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую награды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотую медаль в командных соревнованиях получили Милана Левчук, Айла Мамедова, Анна Соловьева и Ирина Зорина. Бронзу и серебро в личном зачете — Милана Левчук и Айла Мамедова.

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Серебро также получили Анастасия Забелина, Юлия Полозова, Ирина Селина и Лилана Черчесова. А вице-чемпионкой в личном зачете стала Анастасия Забелина.

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